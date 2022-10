Tera poursuit sa forte dynamique commerciale

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Tera au 1er semestre 2022 est en forte croissance à 7 millions d'euros. Il confirme l'accélération du développement du groupe qui bénéficie des besoins croissants en protection de l'individu et des technologies via les mesures de la qualité de l'air.

Au 1er semestre 2022, l'Ebitda s'établit à 137 kE (390 kE au cours de la même période l'an dernier), traduisant la progression plus rapide des charges de personnel, des charges externes ainsi que du poste achats et variation de stocks (notamment pour préparer la croissance future), par rapport à celle du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -347 kE (-131 kE l'an dernier).

Suite à l'intégration d'un résultat financier de -101 KE, d'une charge d'impôt de -269 kE et d'un résultat exceptionnel de 21 KE, le résultat Groupe s'établit à -165 kE sur la période (-73 KE au 30 juin 2021).

Situation financière

Au 30 juin 2022, le Groupe fait état d'une solide position de trésorerie de 2,92 ME (3,23 ME au 31 décembre 2021). Les flux de trésorerie d'investissement se sont élevés à -1,56 ME, du fait principalement de l'acquisition d'une participation stratégique dans VirexpR.

Au 30 juin, l'endettement total du Groupe s'élève à 8,5 ME, 6,3 ME suite à l'emprunt réalisé auprès de BPI, faisant ressortir un endettement net de 5,5 ME. Le Groupe continue donc de bénéficier ainsi d'une situation financière favorable et d'une visibilité suffisante pour poursuivre sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable de son activité globale.

Perspectives

La poursuite de la forte dynamique commerciale attendue au cours des prochains semestres devrait permettre d'améliorer significativement le profil de rentabilité, désormais à partir du S1 2023, qui bénéficiera pleinement de la montée en puissance des livraisons de capteurs, concomitamment au renforcement des synergies commerciales opérationnelles des laboratoires suite à la finalisation de l'intégration de Tera Contrôle. Enfin, cette dynamique devrait être soutenue par la capacité du Groupe à augmenter ses prix afin de répercuter aux clients une partie de l'augmentation des coûts liés à l'inflation.