Tera : implantation à Sherbrooke dans la province de Québec

Tera : implantation à Sherbrooke dans la province de Québec









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce son implantation à Sherbrooke dans la province de Québec, première étape de son développement en Amérique du Nord.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : "L'implantation de Groupe TERA à Sherbrooke est une étape structurante pour le lancement futur de notre filiale nord-américaine. Nous remercions vivement la ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole pour la qualité de leur accueil et avons hâte de pouvoir mettre en place des partenariats avec des acteurs de ce pôle d'excellence dans les technologies propres disposant d'infrastructures de pointe au sein d'un cadre unique. L'étendue des compétences et le niveau de coopération avancé entre la sphère académique et industrielle, associée à la proximité avec les Etats-Unis, situés à moins de 30 minutes, sont autant d'atouts pour la réussite du développement local de nos solutions innovantes de mesure de la qualité de l'air. Groupe TERA officialisera son ancrage local via la constitution d'une filiale et l'activation d'investissements stratégiques, dans un second temps, principalement des recrutements. Ces projets sont pleinement conformes aux ambitions exprimées à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société en juillet 2019 visant le développement dans des régions où les enjeux liés à la qualité de l'air constituent des priorités économiques et sanitaires".