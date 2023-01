Tera et le groupe HeX + safyr lancent le capteur Safyr OPC

(Boursier.com) — Groupe Tera et le groupe HeX + safyr., expert en maîtrise de la contamination des environnements critiques, annoncent le lancement du nouveau capteur Safyr OPC, pour la mesure de la qualité de l'air des salles propres (salles blanches).

Le capteur Safyr OPC est une solution clé-en-main innovante pour la surveillance en temps réel des environnements maîtrisés. Doté de spécificités techniques avancées en termes de performances, d'usages et de coûts, Safyr OPC permet l'obtention de mesures très précises et répond ainsi aux nombreuses problématiques de la surveillance en continu des salles propres (salles blanches) utilisées dans les secteurs critiques à haut niveau de propreté.

Ce partenariat permet à Groupe Tera d'améliorer les performances de son capteur OEM pour atteindre des niveaux de sensibilité et de stabilité encore plus avancés grâce aux travaux de recherche et de développement en micro-fluidique et optique, menés avec son partenaire HeX + safyr. Cette collaboration s'est inscrite dans le cadre d'un contrat d'accompagnement pour l'intégration des capteurs au travers duquel Groupe Tera a aidé son client intégrateur, HeX + safyr, à adapter son capteur aux spécificités techniques des clients finaux, dans des environnements qui ne pouvaient prétendre à accéder à ces technologies. Groupe Tera, qui a déjà assuré l'approvisionnement d'un premier stock de capteurs, continuera l'approvisionnement en fonction de la demande.

La commercialisation du capteur Safyr OPC pourra bénéficier du réseau de distribution de HeX + safyr.

Avec un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros en 2022, le groupe HeX + safyr se positionne comme un acteur de premier plan sur le marché européen. Le groupe a conquis en moins de 10 ans une part de marché de plus de 85% du parc hospitalier et est présent sur la quasi-totalité des sites pharma et biotech en Belgique francophone. Son développement et sa croissance sur des territoires comme le nord de la France et la Suisse laissent présager de fortes progressions dans les mois à venir.