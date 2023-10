Tera : confiant dans la poursuite de sa croissance

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2023, Groupe Tera enregistre un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros, en légère hausse de +1,3% par rapport au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, les indicateurs de rentabilité ont été pénalisés par les difficultés persistantes de Tera Contrôle, occultant la bonne performance des activités capteurs et des deux autres laboratoires. L'Ebitda s'établit à -393 kE à fin juin (137 kE au 30 juin 2022), impacté en premier plan par Tera Contrôle.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -848 kE (-347 kE l'an dernier). Suite à l'intégration d'un résultat financier de -181 kE, d'un bénéfice d'impôt de 103 kE et d'un résultat exceptionnel de -13 kE, la perte nette Groupe ressort à -943 kE sur la période (-165 kE au 30 juin 2022).

Situation financière

Au 30 juin 2023, le groupe fait état d'une solide position de trésorerie de 5,47 ME (2,48 ME au 31 décembre 2022), renforcée par la réalisation d'une opération de financement total de 5 ME, afin de soutenir le développement de ses activités à fort potentiel, notamment les capteurs NextPM et l'activité digitale. Ce financement est composé d'une augmentation de capital réservée de 1,5 ME auprès de Nextstage AM et de l'émission d'obligations convertibles pour un montant total de 3,5 ME souscrites par Nextstage AM et des fonds gérés par Vatel Capital, actionnaires de référence du Groupe.

Le Groupe continue de bénéficier d'une situation financière favorable et d'une visibilité suffisante pour poursuivre sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable de son activité globale.

Il est rappelé que le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de Tera Contrôle, le 20 septembre 2023. Acquis en avril 2021, le laboratoire Tera Contrôle, spécialisé dans l'analyse chimique de la qualité de l'air, a continué de générer des pertes substantielles, avec un EBE ressortant négatif depuis l'intégration ce, en dépit des investissements conséquents déployés par Groupe Tera pour améliorer les synergies et le fonctionnement opérationnel. Face à ce constat et à la forte incertitude concernant les possibilités d'inflexion de cette tendance, le Groupe a saisi le Tribunal de Commerce de Grenoble, qui a prononcé la liquidation judiciaire de Tera Contrôle le 20 septembre. Groupe Tera poursuivra la stratégie de développement de son activité laboratoire sans compromettre la solidité de sa structure financière au service du financement de la croissance rentable attendue.

Perspectives

Le groupe est confiant dans la poursuite de sa croissance au cours des prochains semestres afin d'atteindre les objectifs de rentabilité qu'il s'est fixé. Groupe Tera poursuivra le développement de l'ensemble de ses activités, en mettant l'accent sur l'innovation et en saisissant les éventuelles opportunités de croissance externe.

Groupe Tera continuera de développer ses partenariats de développement et le réseau de distribution de ses capteurs. Le groupe bénéficiera également du recentrage de son activité laboratoire, qui lui permettra l'atteinte d'un profil de rentabilité significativement supérieur. Les comptes consolidés 2024 du Groupe refléteront ainsi une amélioration forte de la rentabilité.

Groupe Tera confirme son objectif à moyen terme d'atteinte d'un Ebitda supérieur à 20%.