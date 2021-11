Tera conclut un partenariat commercial avec Flowbird

(Boursier.com) — Le Groupe Tera, spécialisé dans l'analyse, la mesure et la valorisation de la qualité de l'air, a conclu un partenariat stratégique et commercial avec Flowbird. Ce partenariat vise l'amélioration de la solution de mesure de pollutions urbaines de Flowbird, Park&Breathe, en intégrant les capteurs Next-PM de Groupe Tera pour la détection des particules fines.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie d'amélioration de l'environnement urbain. La combinaison des expertises des deux partenaires offrira un axe pertinent de progrès et des outils concrets pour aider les décideurs publics à agir.

Leader de la mobilité urbaine, Flowbird s'engage pour créer la ville de demain. Avec ses solutions de transport et de stationnement, Flowbird optimise les déplacements dans plus de 4.350 villes et dans 80 pays dont les mégalopoles de New York, Hong-Kong et, plus récemment, la Principauté de Monaco. En constante coopération avec les collectivités, Flowbird participe à rendre la vie des usagers en ville plus simple et plus écologique.

Flowbird propose des kits multi-capteurs dans les horodateurs, afin de d'obtenir des données fiables collectées à hauteur d'homme. Grâce à ces réseaux de capteurs, les villes pourront mesurer localement et agir globalement afin d'offrir un cadre de vie plus agréable aux usagers.