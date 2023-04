Tera : 190 kE de perte en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 du Groupe Tera est en croissance de 20% à 14,1 millions d'euros, porté par l'essor des ventes des capteurs OEM, en particulier aux Etats-Unis. Il matérialise le succès de la stratégie de développement du Groupe.

Tera conserve un bon niveau de rentabilité, avec un Ebitda de 541 kE (1,02 ME au cours de la même période l'an dernier) tiré par la bonne dynamique sur les activités capteurs et les laboratoires Tera Environnement et Toxilabo. L'Ebitda est en baisse par rapport à la période précédente du fait des difficultés d'intégration persistantes du Laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues (Tera Contrôle) ne permettant pas d'activer les synergies opérationnelles et commerciales à ce stade. L'intégration de l'ensemble de ces effectifs porte les charges de personnel à 6,8 ME au titre de l'exercice 2022. En excluant cette activité, l'Ebitda sur les activités capteurs et les deux Laboratoires (Tera Environnement et Toxilabo) est en forte progression, à un niveau cohérent avec la bonne dynamique de ces activités.

Le résultat d'exploitation ressort à -457 kE (66 kE l'an dernier). Suite à l'intégration d'un résultat financier de -218 kE, d'une charge d'impôt de 253 kE et d'un résultat exceptionnel de 250 kE, le résultat Groupe s'établit à -190 kE sur la période (146 kE en 2021).

Situation financière

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d'une solide position de trésorerie de 2,48 kE (3,23 ME au 31 décembre 2021). Les flux de trésorerie d'investissement se sont élevés à -2,25 ME, du fait en partie de l'acquisition d'une participation stratégique dans VirexpR.

Le Groupe continue de bénéficier d'une situation financière favorable et d'une visibilité suffisante pour poursuivre sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable de son activité globale.

Perspectives 2023

Groupe Tera vient d'annoncer la réalisation d'un financement total de 5 ME afin de soutenir le développement de ses activités à fort potentiel, notamment les capteurs NextPM et le développement de l'activité digitale. Ce financement est composé d'une augmentation de capital réservée de 1,5 ME auprès de NextStage AM, et de l'émission d'obligations convertibles (OC) pour un montant total de 3,5 ME, souscrites par NextStage AM et des fonds gérés par Vatel Capital, actionnaires de référence du Groupe.

A l'appui d'une dynamique commerciale soutenue, attendue au cours des prochains semestres, Groupe Tera attend une amélioration significative en terme de rentabilité dès 2023. Le groupe bénéficiera pleinement de la montée en puissance des livraisons de capteurs, concomitamment au renforcement des synergies commerciales opérationnelles des laboratoires suite à la finalisation de l'intégration de Tera Contrôle.

En dépit des difficultés d'intégration, Groupe Tera vise comme objectif à moyen terme un Ebitda consolidé supérieur à 20%, avec pour objectif de réaliser 30% d'Ebitda sur Tera Sensor. Cette bonne dynamique devrait être soutenue par la capacité du Groupe à augmenter ses prix afin de répercuter aux clients une partie de l'augmentation des coûts liés à l'inflation.