Tensions entre Diageo et LVMH

Tensions entre Diageo et LVMH









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ça chauffe entre Diageo et LVMH. Le groupe britannique aurait entamé une procédure d'arbitrage contre son partenaire de longue date, affirmant que le numéro un mondial du luxe ne lui a pas versé de dividende annuel au titre de sa part minoritaire dans la branche 'vins et spiritueux'. Selon les informations obtenues par 'Bloomberg', Diageo estime que le non-paiement constitue une violation de l'accord de partenariat entre les deux sociétés et réclame 181 millions d'euros à LVMH.

Une personne proche de l'affaire citée par le 'Financial Times' précise que Moët Hennessy avait initialement prévu de verser un dividende pour 2019, avant de faire marche arrière en raison de l'impact sur ses activités de la pandémie de coronavirus. Une décision qui aurait été approuvée par LVMH, actionnaire majoritaire de l'entité.