Tencent : résultats solides malgré la pression grandissante de Pékin

(Boursier.com) — Dans le viseur de Pékin, Tencent vient de dévoiler des résultats globalement solides, en ligne voire supérieurs aux attentes des analystes. Le géant chinois a ainsi enregistré au deuxième trimestre un profit net de 42,59 milliards de yuans (5,61 milliards d'euros), en hausse de 29% sur un an, pour des revenus de 138,26 MdsY (21,3 Mds$), en progression de 20%. Les recettes tirées des jeux vidéo ont augmenté de 12% à 43 MdsY.

Si ces chiffres apparaissent à première vue robustes, le colosse asiatique de l'internet a néanmoins vu sa branche jeux vidéo enregistrer sur le trimestre clos sa plus faible croissance depuis 2019 alors que la répression croissante de l'Etat chinois a touché de plein fouet son empire dans le domaine, éclipsant des activités plus récentes, du cloud à la publicité en ligne.

"Les résultats montrent la résilience de l'activité de Tencent face à un contexte économique turbulent ainsi que ses multiples moteurs de croissance, mais le risque réglementaire demeure", a déclaré Matthew Kanterman, analyste principal chez Bloomberg Intelligence.

Bien que Tencent ne soit officiellement pas la cible d'une enquête, son influence démesurée dans l'économie chinoise l'a rendue vulnérable alors que la répression étatique s'est rapidement étendue au commerce électronique, à la sécurité des données et au contenu en ligne. Le mois dernier, les autorités ont ordonné à Tencent Music Entertainment Group de renoncer à ses accords de licence exclusive avec les maisons de disques et ont mis fin au projet de fusion de 5,3 Mds$ entre deux plates-formes de streaming de jeux rivales contrôlées par Tencent.

Tencent a aussi subi un coup dur au début du mois lorsqu'un média d'État a qualifié les jeux en ligne d'"opium spirituel" et exprimé des inquiétudes quant à leur impact sur les jeunes joueurs, faisant craindre un renforcement de la réglementation dans cette industrie. Tencent a depuis annoncé de nouvelles mesures visant à réduire le temps et l'argent que les enfants consacrent aux jeux, notamment pour son jeu le plus populaire, "Honor of Kings".

Parallèlement, une campagne lancée récemment par l'organisme de surveillance du secteur technologique a remis en cause l'omniprésent WeChat de Tencent. Le service de messagerie, de médias sociaux et de paiement - qui a temporairement suspendu l'enregistrement de nouveaux utilisateurs le mois dernier afin de procéder à des mises à niveau de sécurité - a longtemps été critiqué pour avoir isolé les utilisateurs des services exploités par des rivaux tels qu'Alibaba, l'un des principaux points de discorde de l'organisme de surveillance.