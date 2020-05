Télévision : TF1 et M6 dopés par JP Morgan

Télévision : TF1 et M6 dopés par JP Morgan









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, TF1 et M6 s'adjugent respectivement 6% et 5,6%, dopés par une note d'analyste. JP Morgan a en effet rehaussé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les deux groupes de médias et vise désormais un cours de 7 euros sur la 'une' et de 12,90 euros sur la 'six'.