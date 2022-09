Télévision : M6 et TF1 sous pression après l'abandon de la fusion

(Boursier.com) — M6 chute logiquement de 4% à 12,6 euros après l'abandon du projet de rapprochement avec TF1 (-3,5% à 6,3 euros). " À la suite des débats avec l'Autorité de la Concurrence et malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération. Les parties ont donc conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle", ont indiqué les deux groupes vendredi soir.

Confirmant des informations, Benoit Coeur, président de l'autorité de la concurrence, a déclaré sur 'BFM Business' ce matin que la combinaison des deux acteurs français aurait débouché sur un groupe disposant de plus de 70% du marché publicitaire télévisé du pays. "Il n'y avait pas de solution, quand vous avez un tel pouvoir de marché, la seule solution est d'être plus petit", a précisé le dirigeant, ajoutant que la vente de TMC et W9 n'aurait pas constitué une solution suffisante. L'approbation de cet accord tel que présenté par les deux groupes aurait créé un acteur "ultra dominant" sur le marché de la publicité télévisée.

Evidemment, la perception des choses est différente chez les deux groupes de médias : "les parties déplorent que l'Autorité de la Concurrence n'ait pas pris en compte l'ampleur et la vitesse des mutations du secteur de l'audiovisuel français. Elles restent convaincues que la fusion des groupes TF1 et M6 aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales".

L'opération prévoyait la prise de contrôle du nouvel ensemble par Bouygues avec une participation de 30%, tandis que le groupe allemand RTL, filiale de Bertelsmann, aurait détenu 16% de cette nouvelle entité.

Oddo BHF estime désormais que le momentum stratégique devrait être plus favorable à M6 (surperformer') qu'à TF1. En effet, RTL Group (qui détient 48,26% de M6) devrait probablement chercher à céder le groupe rapidement. La firme allemande pourrait en effet, selon l'analyste, envisager immédiatement un scénario "bis". Selon la presse, plusieurs autres groupes avaient manifesté un intérêt pour M6 dont Altice, Xavier Niel/Iliad, Mediawan, Groupe Arnault, Vivendi, CMI (Daniel K?etínský), MFE auquel on pourrait ajouter CMA CGM qui a réalisé plusieurs prises de participations sur le marché des médias au sens large (Eutelsat et le quotidien la Provence). Ce dernier a beaucoup de cash et pourrait être intéressé par un actif tel que M6. Ces groupes pourraient donc être sollicités...

Le broker dégrade en revanche TF1 à 'neutre'. Si les fondamentaux semblent identiques entre les deux sociétés, les prochains mois pourraient être un peu moins favorables à TF1. Ceci pour deux raisons : TF1 ne devrait pas être vendu et donc le courtier n'applique aucune prime. Le groupe devrait dérouler une stratégie alternative mais qui pourrait prendre un peu de temps à se matérialiser ; selon la nature de l'acquéreur de M6, TF1 pourrait faire face à un concurrent plus puissant sur le marché TV français. Ceci pourrait induire une pression plus forte sur les prix ou une concurrence plus forte sur les coûts de programme.