Televerbier : un 1er semestre difficile avec la crise sanitaire

Televerbier : un 1er semestre difficile avec la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu de son activité, le groupe Televerbier réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au 1er semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements. La saison hivernale 2020-2021 a débuté le vendredi 31 octobre 2020 et s'est terminée le dimanche 18 avril 2021. Cette saison est fortement marquée par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19. Les domaines skiables ont pu ouvrir, mais avec des mesures de protection strictes. La clientèle étrangère a été nettement moins présente qu'habituellement.

En conséquence, le chiffre d'affaires s'établit en repli à 40,8 millions CHF (37,5 millions d'euros) contre 43,6 MCHF un an plus tôt soit 40,6 ME.

L'activité Remontées mécaniques enregistre une diminution de -10% à 31 MCHF impactée directement par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19 et une baisse des journées skieurs à 912.772 journées skieurs contre 929368 la saison précédente. L'activité Restauration s'élève à 2,5 MCHF et connaît une diminution de -26,2%. Les Travaux pour tiers s'établissent à 2,4 MCHF en augmentation de +18,9%. Les Autres produits d'exploitation (incluant les prestations d'hébergement) se montent à 4,8 MCHF en augmentation de 29,6%.

Avec 17 MCHF d'Ebitda (15,6 ME), le résultat net part du groupe est de 3,1 MCHF (2,8 ME en 2020-2021 contre 4,6 ME un an plus tôt).

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 128,5 MCHF (117,9 ME). La trésorerie nette de l'endettement financier recule à -3,3 MCHF (-3 ME) en raison de l'impact de nouveaux contrats de leasing pour financer la construction d'une nouvelle télécabine de 10 places et la réfection du système d'enneigement mécanique entre le Lac des Vaux et les Ruinettes, en comparaison à 5,4 MCHF (5 ME) au 31 décembre 2020.

Perspectives 2020-2021

Pour l'exercice annuel se terminant au 31 octobre 2021, le Groupe Téléverbier prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 45 MCHF (41,3 ME) en net recul par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre -2,5 MCHF (-2,3 ME) et -2,9 MCHF (-2,7 ME).

En séance, l'action de la société suisse de remontées mécaniques est stable à 46 euros.