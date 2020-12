Téléverbier : repli du CA au second semestre

(Boursier.com) — Téléverbier , qui réalise traditionnellement près de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du 1er semestre de ses exercices, couvrant la période du 1er novembre au 30 avril, publie son chiffre d'affaires du second semestre 2019/2020 (du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020). L'activité du second semestre 2019/2020 s'élève à 5,8 MCHF (5,4 ME), soit 12% du chiffre d'affaires annuel cumulé, contre 6,7 MCHF (6,1 ME) pour la même période de 2018/2019. La diminution de 13% du chiffre d'affaires de la période provient d'une baisse générale des activités du groupe durant la saison estivale en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie.