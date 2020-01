Televerbier publie son CA 2018-2019

(Boursier.com) — L'activité du 2nd semestre 2018/2019 de Téléverbier s'est élevée à 6,7 MCHF (6,1 ME), soit 12% du chiffre d'affaires annuel cumulé, contre 6,4 MCHF (5,6 ME) pour la même période de 2017/2018.

L'augmentation de 5% du chiffre d'affaires de la période provient à la fois de la progression des activités de transports et de restauration durant la saison estivale, mais également d'une hausse de la contribution des services techniques.

Le Groupe rappelle qu'il réalise traditionnellement près de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du 1er semestre de ses exercices, couvrant la période du 1er novembre au 30 avril.

La contribution au chiffre d'affaires annuel de chacune des activités et l'évolution par rapport à la même période de l'an dernier sont les suivantes :

L'activité transports enregistre une hausse de 6,3% à 40,1 MCHF (35,8 ME), essentiellement grâce à de meilleures conditions météorologiques lors de la saison d'hiver par rapport à l'année précédente. Une excellente saison d'été a aussi permis d'atteindre un chiffre d'affaires record durant la période estivale.

L'activité restauration est en augmentation de 6,4% et s'établit à 5,2 MCHF (4,7 ME), bénéficiant directement de la hausse de la fréquentation du domaine.

L'activité services techniques est en progression de 6,8% à 5,5 MCHF (4,9 ME), en raison de la diversification des activités et de l'accroissement des services aux exploitants.

Les autres produits d'exploitation sont en augmentation de 3,2% à 6,0 MCHF (5,4 ME), en lien avec la hausse des revenus des boutiques et maisons de vacances.