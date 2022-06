Televerbier prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 63 MCHF (60,7 ME)

(Boursier.com) — Pour mémoire, le Groupe Televerbier, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements...

La saison hivernale 2021/2022 a été marquée par le retour de la clientèle étrangère, en comparaison à l'hiver précédent qui avait été fortement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19, et par des conditions météorologiques favorables.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison d'hiver précédente est la suivante :

-L'activité Remontées mécaniques enregistre une augmentation de 40,5% à 43,5 MCHF (41,8 ME), notamment en raison d'une hausse des journées skieurs à 1'140'271 contre 912'772 la saison précédente ;

-L'activité Restauration s'élève à 4,8 MCHF (4,6 ME) en hausse de 90,5% ;

-Les Autres produits d'exploitation sont à à 5,5 MCHF (5,3 ME) en progression de 14,5% ;

-Les Travaux pour tiers s'établissent à 3,8 MCHF (3,7 ME) en augmentation de 54,8%.

Au niveau du résultat d'exploitation (EBIT), la contribution par secteur se répartit comme suit :

-Domaines skiables : le résultat d'exploitation augmente à 13,8 MCHF (13,3 ME) contre 4,9 MCHF (4,5 ME) l'hiver dernier ;

-Restauration : l'activité présente un résultat d'exploitation à l'équilibre contre un résultat positif de 0,3 MCHF (0,3 ME) l'année précédente ;

-Hébergement : le résultat d'exploitation est positif de 0,3 MCHF (0,3 ME)sur le premier semestre contre 0,2 MCHF (0,2 ME) l'an dernier ;

-Services techniques : cette activité enregistre un résultat d'exploitation de 0,3 MCHF (0,3 ME) contre une perte d'exploitation de -0,2 MCHF (-0,2 ME) l'hiver dernier.

Les capitaux propres du groupe s'établissent à 141,7 MCHF (136,6 ME) et la trésorerie nette d'endettement financier s'élève à 1,6 MCHF (1,5 ME), à comparer à -3,3 MCHF (-3 ME) il y a un an.

Perspectives 2021/2022

Pour l'exercice annuel se terminant au 31 octobre 2022, le Groupe Téléverbier prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 63 MCHF (60,7 ME) en nette hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre 4,5 MCHF (4,3 ME) et 5 MCHF (4,8 ME).