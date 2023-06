Televerbier : le résultat net pdg revient à 10,2 MCHF au S1

(Boursier.com) — Televerbier annonce un CA de 58,5 MCHF au S1, tandis que le résultat net pdg revient à 10,2 MCHF. Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 152,7 MCHF (154,4 ME) et la dette financière nette se chiffre à 2,6 MCHF (2,6 ME) à comparer à -1,6 MCHF (-1,5 ME) il y a un an.

Le Groupe Téléverbier vise à réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 67 MCHF (67,8 ME), en retrait de 1,4% par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre 4,8 MCHF (4,9 ME) et 5,3 MCHF (5,4 ME).

Pour rappel, l'exercice 2021-2022 comptabilisait un soutien Covid exceptionnel du Canton et de la Confédération de 8,3 MCHF (8,4 ME) qui avait été comptabilisé au second semestre.