Televerbier : Le résultat net part du groupe ressort à 4,6 MCHF

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022/2023 de Televerbier s'est établi à 67,4 MCHF (66 ME), en augmentation de 1,58% par rapport à l'exercice précédent. La contribution au chiffre d'affaires et l'évolution par rapport à l'exercice précédent de chacune des activités du groupe sont les suivantes :

- L'activité remontées mécaniques à 44,7 MCHF enregistre une baisse de 0,9 MCHF (-2,04%) par rapport à un exercice précédent exceptionnel qui avait été marqué par le retour de la clientèle internationale après deux années fortement impactées par la crise sanitaire mondiale de COVID-19 ;

- L'activité restauration à 7,4 MCHF affiche une augmentation de 1,8 MCHF (+32,06%) bénéficiant de l'exploitation de 3 nouveaux restaurants d'altitude ;

- La contribution des services techniques s'établit à 7,7 MCHF en hausse de 15,35% ;

- Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 7,5 MCHF en diminution de 10,17%.

Dans ce contexte, l'EBITDA atteint 22,6 MCHF (23,1 ME), soit 33,5% du chiffre d'affaires, contre 45,1% en 2021/2022. L'EBIT s'établit quant à lui à 5,4 MCHF (5,5 ME). Le résultat net part du groupe ressort à 4,6 MCHF (4,7 ME).

Au cours de l'exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 21,5 MCHF (22,0 MEUR) contre 18,5 MCHF (18,6 ME) lors de l'exercice précédent. Les principaux investissements réalisés concernent la construction du restaurant l'InKontro, le renouvellement de la télécabine Médran I, la mise en conformité du télésiège du Nord, ainsi que la réfection du réseau d'enneigement mécanique Lacs Attelas-Ruinettes.

Au 31 octobre 2023, la structure financière de Téléverbier demeurait très solide avec des capitaux propres de 147,4 MCHF (150,4 ME) et un endettement financier brut de 30,1 MCHF (30,7 ME) contre 27,7 MCHF (27,9 ME) au 31 octobre 2022. La trésorerie disponible au 31 octobre 2023 s'inscrit quant à elle à 19,1 MCHF (19,5 ME) contre 11,8 MCHF (11,9 ME) au 31 octobre 2022. À date, l'endettement net du Groupe s'élève à 11 MCHF (11,2 ME).

Cotation...

Points sur le début de l'exercice 2023/2024

À ce jour, la saison hivernale 2023/2024 bat son plein... La marche des affaires durant cette première partie d'hiver est bien orientée avec une très bonne fréquentation des domaines skiables. L'exploitation du domaine skiable se clôturera le dimanche 21 avril 2024 avec le déroulement de la Patrouille des Glaciers.

Évolution du cours de bourse

Le Conseil d'Administration, constatant des fluctuations importantes du cours de bourse à la suite d'articles de presse, rappelle que les deux principaux actionnaires ont démenti publiquement toute intention ou discussion en vue d'une vente de toute ou partie de leur participation.

Ces derniers ont réitéré leur intention, conformément au droit boursier, de maintenir leur participation dans le but de préserver un actionnariat stable...