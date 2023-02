Televerbier : Le résultat net part du groupe ressort à 12,2 MCHF

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021/2022 de Televerbier s'est établi à 66,4 MCHF (66,9 ME), en augmentation de 39,9% par rapport à l'exercice précédent. La saison hivernale 2021/2022 a été marquée par des conditions météorologiques favorables et par le retour de la clientèle étrangère, en comparaison à l'hiver précédent qui avait été fortement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison d'hiver précédente est la suivante :

- L'activité remontées mécaniques à 45,1 MCHF enregistre une hausse de 12,4 MCHF (+38,0%) ;

- L'activité restauration à 5,6 MCHF affiche une augmentation de 2,2 MCHF (+66,4%) ;

- La contribution des services techniques s'établit à 7,2 MCHF en croissance de 58,4% ;

- Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 8,4 MCHF en progression de 23,4%.

Dans ce contexte, l'EBITDA atteint 30 MCHF (30,2 ME), soit 45,1% du chiffre d'affaires contre 25,2% en 2020/2021. L'EBIT s'établit quant à lui à 16,7 MCHF (16,8 ME). Le résultat net part du groupe ressort à 12,2 MCHF (12,3 ME).

Au cours de l'exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 18,5 MCHF (18,6 ME) contre 14,8 MCHF (13,6 ME) lors de l'exercice précédent. Les principaux investissements réalisés concernent les constructions du nouveau télésiège (6,2 MCHF) et du nouveau restaurant de La Pasay (2,1 MCHF), la réfection du réseau d'enneigement mécanique Lacs-Attelas-Ruinettes (2,9 MCHF) et la construction de la nouvelle télécabine Médran-Ruinettes (3,5 MCHF).

Au 31 octobre 2022, la structure financière de Téléverbier demeure très solide avec des capitaux propres de 143,3 MCHF (144,4 ME) et un endettement financier brut de 27,7 MCHF (27,9 ME) contre 28,3 MCHF (26 ME) au 31 octobre 2021. La trésorerie disponible au 31 octobre 2022 s'inscrit quant à elle à 11,8 MCHF (11,9 ME) contre 10,9 MCHF (10 ME) au 31 octobre 2021. À date, l'endettement net du Groupe s'élève à 16,0 MCHF (16,1 ME).

Points sur le début de l'exercice 2022/2023

Le début de la saison hivernale se déroule de manière très satisfaisante. La fréquentation est très bonne malgré un creux en janvier un peu plus prononcé par rapport à l'année dernière, qui, rappelons-le, fut quasi inexistant...

Le groupe entend confirmer cette tendance sur la seconde partie de la saison hivernale qui se terminera le 23 avril, date de fermeture des pistes.