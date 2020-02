Televerbier : le résultat net part du groupe grimpe à 3,4 MCHF

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2018/2019 de Televerbier s'est établi à 57 MCHF (51 ME), en hausse de +6,4% par rapport à l'exercice précédent. Cette variation s'explique notamment par une activité remontées mécaniques en hausse de +6,9% à 40,3 MCHF (36 ME), due essentiellement à de meilleures conditions météorologiques et à une bonne conjoncture économique lors de la saison d'hiver par rapport à l'année précédente.

La société bénéficie ainsi de l'augmentation de +3,8% de la fréquentation avec 1.161.554 journées skieurs contre 1'118'726 la saison précédente. Une excellente saison d'été a aussi permis d'atteindre un chiffre d'affaires record durant la période estivale.

Dans ce contexte, l'EBITDA de l'exercice s'établit à 18,2 MCHF (16,3 ME), soit 32% du chiffre d'affaires contre 28,1% en 2017/2018. L'EBIT de l'exercice ressort quant à lui à 5,1 MCHF (4,6 ME), soit 8,9% du chiffre d'affaires contre 4,1% en 2017/2018. Le résultat net part du groupe ressort à 3,4 MCHF (3 ME).

Au cours de l'exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 9,1 MCHF (8,1 ME) contre 10,8 MCHF (9,5 ME) lors de l'exercice précédent. Les principaux investissements réalisés concernent la réalisation du système d'enneigement mécanique Savoleyres / La Tzoumaz (3,8 MCHF) et l'achat de deux nouvelles dameuses (1 MCHF).

Au 31 octobre 2019, la structure financière de Téléverbier demeurait très solide avec des capitaux propres de 124,0 MCHF (110,8 ME) et un endettement financier brut de 11,8 MCHF (10,5 ME) contre 13,9 MCHF (12,2 ME) au 31 octobre 2018.

Points sur le début de l'exercice 2019/2020

"Grâce à une météo propice et aux installations d'enneigement mécanique, le secteur du lac des Vaux a été ouvert à notre clientèle dès le 9 novembre. Par la suite, les chutes de neige ont permis d'exploiter graduellement le domaine skiable. L'ensoleillement généreux durant les fêtes de fin d'année a permis d'enregistrer une activité en progression sur le 1er trimestre par rapport à l'exercice précédent et à la moyenne des cinq dernières années" commente le groupe.

L'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 24 avril 2020 paraîtra au plus tard au BALO (Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires) du vendredi 6 mars 2020 et sera consultable sur le site www.televerbier.ch.

Lors de cette Assemblée générale, le versement d'un dividende de 0,75 CHF par action sera proposé. La mise en paiement du dividende sera effectuée le vendredi 1er mai 2020.