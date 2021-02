Téléverbier : l'EBITDA de l'exercice s'est établi à 16 MCHF

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019/2020 de Televerbier s'est établi à 49,4 MCHF (46,2 ME), en diminution de 13,3% par rapport à l'exercice précédent. Cette variation provient d'une baisse générale des activités du groupe en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19.

La saison hivernale 2019/2020 avait débuté le vendredi 9 novembre 2019 et s'était terminée de manière prématurée le vendredi 13 mars 2020, en raison de la fermeture imposée par les autorités fédérales des domaines skiables. Cette dernière intervenait sept semaines et huit week-ends avant la fermeture prévue initialement le dimanche 3 mai 2020.

Toutes les activités ont pâti de ce contexte défavorable :

L'activité remontées mécaniques à 35,5 MCHF (33,1 ME) enregistre une baisse de 4,6 MCHF (-12%) ;

L'activité restauration à 4,1 MCHF (3,9 ME) affiche une diminution de 1,1 MCHF (-21,5%) ;

La contribution des services techniques s'établit à 4,3 MCHF (4 ME) en recul de 20,8% ;

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 5,5 MCHF (5,1 ME) en retrait de 8,2%.

Dans ce contexte, l'EBITDA de l'exercice s'établit à 16 MCHF (15 ME), soit 32,3% du chiffre d'affaires contre 32% en 2018/2019. Le groupe a pu rapidement mettre en place des mesures pour minimiser les charges opérationnelles et ainsi limiter l'impact sur l'EBITDA en complément aux mesures d'aides des autorités communales, cantonales et fédérales existantes.

L'EBIT de l'exercice s'établit quant à lui à -2,4 MCHF (-2,2 ME). Le résultat net part du groupe ressort à 1,5 MCHF (1,4 ME) en raison d'un crédit d'impôts différés de 5,4 MCHF (5 ME).

Au cours de l'exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 7,9 MCHF (7,4 ME) contre 9,1 MCHF (8,1 ME) lors de l'exercice précédent. Les principaux investissements réalisés concernent la réalisation du système d'enneigement mécanique Savoleyres / La Tzoumaz (2,6 MCHF), le remplacement de commande électrique de télésièges (1,7 MCHF) et l'achat de trois nouvelles dameuses (1,3 MCHF).

Au 31 octobre 2020, la structure financière de Téléverbier demeure très solide avec des capitaux propres de 125,3 MCHF (117,1 ME) et une trésorerie nette de l'endettement financier de 5,4 MCHF (5 ME) contre 2,4 MCHF (2,1 ME) au 31 octobre 2019.

Point de situation sur le début de l'exercice 2020/2021

"Téléverbier a pu ouvrir son domaine skiable dès le 31 octobre 2020, pour le plus grand bonheur de notre clientèle locale, la clientèle étrangère étant largement empêchée de rejoindre la station de Verbier. Malgré cette ouverture précoce, la saison en cours s'avère complexe en raison du plan de protection contre le COVID-19 qui génère des charges d'exploitation supplémentaires. De plus, la fermeture des points de restauration depuis le 27 décembre est impactante pour le groupe".