Téléverbier : L'activité du second semestre 2022/2023 s'élève à 9,7 MCHF

(Boursier.com) — Pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise environ 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale.

L'activité du second semestre 2022/2023 s'élève à 9,7 MCHF (10,1 ME), soit 14,2% du chiffre d'affaires annuel cumulé, contre 8,7 MCHF (8,8 ME) pour la même période de 2021/2022.

L'augmentation de 13,8% du chiffre d'affaires de la période provient à la fois de la progression des activités de transports et de restauration durant la saison estivale, mais également d'une hausse de la contribution des services techniques.

La contribution au chiffre d'affaires et l'évolution par rapport à l'exercice précédent de chacune des activités du groupe sont les suivantes :

- L'activité remontées mécaniques à 45,5 MCHF (46,6 ME) enregistre une légère baisse de 0,1 MCHF (-0,3%) par rapport à un exercice précédent exceptionnel qui avait été marqué par le retour de la clientèle internationale après deux années fortement impactées par la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

- L'activité restauration à 7,4 MCHF (7,6 ME) affiche une augmentation de 1,8 MCHF (+32,1%) bénéficiant de l'exploitation de 3 nouveaux restaurants d'altitude.

- La contribution des services techniques s'établit à 7,7 MCHF (7,9 ME) en croissance de 15,4% ;

- Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 7,6 MCHF (7,8 ME) en diminution de 10,2%.