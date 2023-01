Televerbier : L'activité du second semestre 2021/2022 s'est élevée à 8,5 MCHF

(Boursier.com) — Pour mémoire, le groupe Televerbier, compte tenu de son activité, réalise environ 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale

L'activité du second semestre 2021/2022 s'est élevée à 8,5 MCHF (8,6 ME), soit 13% du chiffre d'affaires annuel cumulé, contre 6,7 MCHF (6,2 ME) pour la même période de 2020/2021.

L'augmentation de 39% du chiffre d'affaires de la période provient essentiellement de l'activité Travaux pour tiers.

La saison hivernale 2021/2022 a été marquée par le retour de la clientèle étrangère, en comparaison à l'hiver précédent qui avait été fortement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19, et par des conditions météorologiques favorables.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison d'hiver précédente est la suivante :

-L'activité remontées mécaniques à 45,2 MCHF (44,5 ME) enregistre une hausse de 12,5 MCHF (+38,3%) ;

-L'activité restauration à 5,6 MCHF (5,5 ME) affiche une augmentation de 2,2 MCHF (+66,4%) ;

-La contribution des services techniques s'établit à 7,2 MCHF (7,1 ME) en croissance de 58,4% ;

-Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 8,1 MCHF (8,0 ME) en progression de 18,4%.

Prochaine publication :

Le rapport financier annuel 2021/2022 sera mis à la disposition du public d'ici fin février 2023.