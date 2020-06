Téléverbier : en descente, poussé par le COVID-19

(Boursier.com) — La saison hivernale 2019-2020 de Téléverbier a débuté le vendredi 9 novembre 2019 et s'est terminée de manière prématurée le vendredi 13 mars 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19. Cette fermeture intervenait 7 semaines et 8 week-ends avant la fermeture prévue le dimanche 3 mai 2020. La société a toutefois pu mettre en place un plan pour minimiser les charges opérationnelles afin de limiter l'impact sur l'Ebitda en complément aux mesures d'aides des autorités communales, cantonales et fédérales existantes. Toutes les activités ont pâti de ce contexte défavorable puisque Téléverbier affiche un chiffre d'affaires de 40,6 millions sur le semestre soit 43,6 MCHF (44,2 ME au 1er semestre 2018-2019 soit 50,1 MCHF).

L'activité remontées mécaniques porte un chiffre d'affaires de 34,4 MCHF (32 ME) et enregistre une baisse de -4,2 MCHF (-10,9%). L'activité restauration réalise un chiffre d'affaires de 3,4 MCHF (3,2 ME) et connaît une diminution de -1,2 MCHF (-25,4%). La contribution des services techniques s'établit à 2 MCHF (1,9 ME), en recul de -28,2%. Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 3,7 MCHF (3,4 ME), en retrait de -8,9%.

Le résultat net part du groupe sur le semestre est de 4,9 MCHF (+4,6 ME) contre 8,7 MCHF en 2018-2019 (soit 7,7 ME).

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 128,5 MCHF (119,6 ME), et la trésorerie nette d'endettement progresse à 13,2 MCHF (12,3 ME) à comparer à 12,9 MCHF (11,4 ME), il y a un an.

Perspectives 2019-2020

Pour l'exercice annuel se terminant au 31 octobre 2020, le groupe Televerbier prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 49 MCHF (45,6 ME), en net recul par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du groupe compris entre -2 MCHF (-1,9 ME) et -1,6 MCHF (-1,5 ME).