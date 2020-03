Téléverbier : conséquences de la fermeture du domaine skiable

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — "En raison de la pandémie COVID-19 et à la suite des nouvelles mesures prises par le Conseil Fédéral communiquées lors de la conférence de presse de vendredi 13 mars 2020, nous devons malheureusement annoncer la fermeture immédiate de notre domaine skiable et ceci pour le reste de la saison. Cette mesure sera appliquée à tous les domaines skiables de notre pays" annonce le groupe Televerbier.

"Cette fermeture intervient 7 semaines et 8 week-end avant la fermeture prévue le 3 mai. Par rapport à l'exercice précédent, nous avons atteint au soir de la fermeture 80% du chiffre d'affaires semestriel et donc un probable manque de l'ordre du 8 millions CHF" précise le groupe.

La société met immédiatement en place un plan pour minimiser les charges (personnel, énergie, etc) mais il n'est pas possible de chiffrer à date l'économie qui en résultera. En outre, quand bien même l'activité commerciale est suspendue, les mesures sont prises pour assurer la continuité de l'opérationnel...

Aussi bien sur le plan fédéral que cantonal, les autorités ont annoncé diverses mesures d'aides aux sociétés touchées par la pandémie. Il est également trop tôt pour savoir dans quelle mesure et à quelle hauteur la société pourra bénéficier de ces aides. Dans tous les cas il faut s'attendre à un résultat de l'exercice en net recul par rapport à l'exercice précédent.

REPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 2020

"En l'état actuel, la tenue de notre assemblée générale le 24 avril tombe sous l'interdiction de toute réunion de plus de 50 personnes édictée par les autorités et en vigueur jusqu'au 30 avril au moins. Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé d'annuler l'assemblée générale du 24 avril et de la reporter à une date ultérieure. Une nouvelle convocation sera publiée selon les règles dès que le contexte sanitaire édicté par les autorités le permettra" conclut la direction du groupe.