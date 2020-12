Televerbier : comptes publiés

© Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Televerbier rappelle qu'il réalise traditionnellement près de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du 1er semestre de ses exercices, couvrant la période du 1er novembre au 30 avril.

L'activité du second semestre 2019/2020 s'élève à 5,8 MCHF (5,4 ME), soit 12% du chiffre d'affaires annuel cumulé, contre 6,7 MCHF (6,1 ME) pour la même période de 2018/2019.

La diminution de 13% du chiffre d'affaires de la période provient d'une baisse générale des activités du groupe durant la saison estivale en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19.

La saison hivernale 2019/2020 avait débuté le vendredi 9 novembre 2019 et s'était terminée de manière prématurée le vendredi 13 mars 2020, en raison de la fermeture imposée par les autorités fédérales des domaines skiables en raison de la crise sanitaire. Cette dernière intervenait sept semaines et huit week-ends avant la fermeture prévue initialement le dimanche 3 mai 2020.

Toutes les activités ont pâti de ce contexte défavorable :

L'activité remontées mécaniques à 35,5 MCHF (33,1 ME) enregistre une baisse de 4,6 MCHF (-11,5%) ;

L'activité restauration à 4,1 MCHF (3,9 ME) affiche une diminution de 1,1 MCHF (-21,4%) ;

La contribution des services techniques s'établit à 4,3 MCHF (4 ME) en recul (-21,4%) ;

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 5,5 MCHF (5,1 ME) en retrait de 8,2%.

Prochaine publication

Le rapport financier annuel 2019/2020 sera mis à la disposition du public d'ici fin février 2021.

Il pourra être consulté directement sur le site internet www.televerbier.ch.