Téléverbier : 43,7 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Compte tenu de son activité, Téléverbier réalise environ 90% de son chiffre d'affaires au 1er semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements. Par conséquent, l'activité du second semestre 2020/2021 s'élève à 6,7 MCHF (6,2 ME), soit 14% du chiffre d'affaires annuel cumulé (5,8 MCHF soit 5,4 ME pour la même période de 2019/2020). L'augmentation de 15% du chiffre d'affaires de la période provient à la fois de la progression des activités de transports et de restauration durant la saison estivale, mais également de la contribution du nouveau secteur de l'hébergement.

La saison hivernale 2020-2021 avait débuté le vendredi 31 octobre 2020 et s'était terminée le dimanche 18 avril 2021. La saison était fortement marquée par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19. Les domaines skiables ont certes pu ouvrir, mais avec des mesures de protection strictes. La clientèle étrangère a été nettement moins présente qu'habituellement. Le chiffre d'affaires global s'établit à 47,5 MCHF pour l'exercice 2020/2021 (49,4 ME), soit 43,7 MCHF ou 46,1 ME pour l'exercice 2019/2020.