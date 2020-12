Télétravail : Salesforce s'offre Slack pour 27,7 Mds$ !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Salesforce , le spécialiste des technologies de gestion de la relation client (CRM), a confirmé mardi soir la rumeur qui courait depuis près d'une semaine, en officialisant un accord en vue de l'achat du spécialiste des solutions de télétravail collaboratif Slack Technologies.

L'offre du groupe américain en numéraire et en actions valorise Slack à 27,7 milliards de dollars. Les actionnaires de Slack recevront 26,79$ en cash et 0,0776 action Salesforce pour chaque titre Slack. Aux cours de clôture des deux groupes mardi, l'offre valorise ainsi l'action Slack à environ 45,46$, soit une prime de 53% sur le cours de Bourse de la société le 25 novembre dernier, à la veille des premières rumeurs de rachat.

Cette opération, la plus importante pour Salesforce depuis sa création en 1999, permettra au géant du CRM d'entrer en compétition plus frontale avec Microsoft, qui domine le marché du télétravail avec sa solution Teams. Microsoft concurrence par ailleurs Salesforce sur le marché du CRM avec sa solution Dynamics 365 CRM service. A noter que Slack avait déjà été approché par Salesforce, mais aussi par Microsoft, en 2019 avant son introduction en Bourse...

Une opération qui pourrait en entraîner d'autres dans le secteur

Le marché des logiciels de messageries collaboratives (Zoom Video, Dropbox, Docusign, Teams, Slack...) a explosé depuis la crise du coronavirus, qui a démultiplié le recours au télétravail et à l'organisation de réunions à distance. Cette opération, la plus importante dans les logiciels informatiques après le rachat de Red Hat par IBM pour 34 Mds$, pourrait déclencher une vague de fusions-acquisitions dans ce secteur, selon les analystes financiers.

Dans les échanges électroniques après la clôture, l'action Salesforce (entrée récemment dans l'indice Dow Jones) reculait de 4% après cette annonce, le groupe ayant par ailleurs publié ses résultats du 3e trimestre, qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Slack était proche de l'équilibre (-0,16%) après s'être déjà envolé de près de 50% depuis mardi dernier, sous l'effet des rumeurs de rachat par Salesforce. Au cours de clôture de mardi soir, l'action Salesforce gagne 48% depuis le début 2020, tandis que celle de Slack a presque doublé (+95%).

Résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Salesforce a par ailleurs annoncé le prochain départ à la retraite de son directeur financier (CFO), Mark Hawkins, qui sera effectif le 1er février prochain.

Côté résultats, Salesforce a publié pour le 3e trimestre un bénéfice net de 1,08 milliard de dollars contre une perte de 109 millions un an plus tôt. Sur une base ajustée le bénéfice par action s'est établi à 1,74$ contre 0,75$ il y a un an. Les revenus ont grimpé de 20% à 5,42 Mds$ contre 4,51 Mds$ au 3e trimestre 2019. Ces chiffres sont supérieurs au consensus du cabinet Factset, qui tablait sur un bpa ajusté de 75 cents pour des revenus de 5,23 Mds$.

Pour le 4e trimestre, Salesforce s'attend à un bpa ajusté de 73 à 74 cents pour des ventes situées entre 5,67 et 5,68 Mds$. Les analystes s'attend mieux côté bénéfices (86 cents par action) mais à moins pour les revenus (5,51 Mds$).

Au-delà de 2020, Salesforce a relevé ses prévisions de revenus annuels à 21,11 Mds$ en 2021 et à 25,5 Mds$ en 2022.