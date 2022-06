Téléphonie : NomoTech acquiert Kertel et Voxity

(Boursier.com) — Le groupe NomoTech annonce l'acquisition des opérateurs télécom Kertel et Voxity.

Fondé il y a plus de 20 ans, Kertel est un opérateur télécom BtoB au service des TPE/PME.

Voxity est opérateur-intégrateur de solutions télécom BtoB spécialiste des métiers du chiffre, du droit et de l'immobilier depuis plus de 10 ans.

Fort de plus de 10.000 clients TPE/PME, 20.000 abonnés BtoC, 10.000 hotspots WiFi managés dans 16 pays, 1.100 interconnexions réseaux exploitées en France, le groupe se positionne comme un opérateur de services télécom de référence. La conjugaison d'expertises dans les domaines du Très Haut Débit et réseaux privés 5G, du WiFi territorial et Haute Densité, de l'IoT, de la connectivité, de la téléphonie IP et applications métiers associées, confère au groupe une offre unique de services pour les entreprises et collectivités, en particulier les TPE/PME.

Le nouvel ensemble cumule un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, et rejoint le TOP 10 des opérateurs télécom BtoB français.