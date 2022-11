Téléphonie : le point sur Nokia et Ericsson

(Boursier.com) — Depuis deux ans maintenant les valeurs TMT subissent la défiance des investisseurs. Que dire des deux principaux groupes européens de télécommunication Nokia et Ericsson dont la capitalisation boursière a fondu respectivement, depuis le pic de juin 2000, de plus de 70% et 95%… Aujourd'hui la méfiance s'effrite. Pour preuve la valeur boursière de ces entreprises a, depuis les creux d'octobre, presque doublé pour Nokia et quasi triplé pour Ericsson. La communauté financière réinvestit sur les deux titres, suivant en cela les commentaires plus optimistes des brokers.

Cependant la visibilité sur le marché des équipements de réseaux reste faible. Ainsi selon la direction du finlandais le secteur des infrastructures de réseaux devrait reculer de 20% cette année et de 5% à 10% sur l'ensemble de l'année 2003. Avec une part de 81% de son CA dans cette branche Ericsson, avec une exposition accrue en Chine, aux Etats-Unis et en Europe, en souffrira certainement plus que son concurrent Nokia dont la part se limite à 25%. D'un autre côté le marché des téléphones portable est attendu par le consensus en croissance de 10% l'année prochaine, un autre bon point pour le finlandais qui concentre 72% de son CA dans cette activité contre 10% pour le suédois. En bref Nokia se retrouve certainement mieux placé qu'Ericsson pour affronter la suite et les analystes ont d'ailleurs rapidement fait leur choix.

Mais se pose le problème des valorisations. Avec un rapport capitalisation sur fonds propres proche de 7 et un PER 2003 estimé entre 25 et 30 selon les bureaux d'études, Nokia n'est pas donné. Quant à Ericsson, ses ratios moins élevés ne doivent pas cacher les difficultés du groupe qui ne prévoit son retour à l'équilibre opérationnel qu'à partir de 2003. En bref le secteur comporte toujours des risques et les hautes valorisations apparaissent de moins en moins en rapport avec le potentiel de croissance actuel du secteur.