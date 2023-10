Teleperformance : voit rouge après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Teleperformance trébuche de 2,9% à 116 euros en début de séance, victime d'une note de la Deutsche Bank. Le broker a dégradé la valeur à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 290 à 130 euros. " L'IA générative est encore une technologie naissante et il faudra du temps pour initier une automatisation à grande échelle des volumes, les principaux obstacles à une telle adoption étant susceptibles de rester en place au cours des prochains trimestres. Toutefois, nous pensons qu'une automatisation poussée est susceptible d'entraîner un environnement opérationnel turbulent et une pression accrue sur les prix à moyen terme, entraînant une croissance du chiffre d'affaires nettement plus lente et une rentabilité plus faible pour Teleperformance par rapport à la dernière décennie ", explique la DB.