Teleperformance : veut racheter Majorel pour 3 milliards d'euros

(Boursier.com) — Grosse opération de croissance externe en vue chez Teleperformance. Le géant des services aux entreprises annonce son intention de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres pour l'intégralité des actions de Majorel. Teleperformance propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d'euros, pour racheter la société basée au Luxembourg. Les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 MdE d'actions Teleperformance.

Les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann Luxembourg (" Bertelsmann ") et Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg (ensemble, "Saham"), qui représentent environ 79% des actions Majorel, se sont chacun engagés, de manière irrévocable, à apporter à l'offre leurs titres Majorel et feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance, dans la limite ci-dessus, et recevront un nombre total d'actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel.

Le comité exécutif et le Conseil de surveillance de Majorel accueillent favorablement cette offre, et, à ce jour, considèrent qu'elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes.

La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d'environ 12 Md$ de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales (pro-forma 2023), avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde.

D'un point de vue opérationnel et stratégique, cette combinaison permet notamment : une complémentarité de compétences dans un grand nombre de géographies - la force de Teleperformance sur les marchés américains est habilement complétée par la pénétration de Majorel en Europe ; une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique ; un approfondissement des expertises au service de portefeuilles clients extrêmement diversifiés ; un élargissement des compétences en Gestion et modération de contenu ; un large portefeuille d'activités dans les solutions de transformation digitale ; une accrétion du BNPA dès la première année, avant synergies, et une accrétion à deux chiffres proforma des synergies run-rate ; des synergies importantes, de l'ordre de 100 à 150 ME par an, au travers de mesures d'efficacité opérationnelle, d'une augmentation des effets d'échelle, d'une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits, et d'un partage de meilleures pratiques métiers ; le maintien de la flexibilité financière du groupe, avec un levier d'environ 1,8x l'EBITDA 2023 proforma et une notation de crédit BBB, permettant à Teleperformance de rester proactif pour de futures opportunités d'acquisition ; l'atteinte, au travers de cette acquisition, de l'objectif 2025 du groupe de 10 MdE de chiffre d'affaires, avec 2 ans d'avance.