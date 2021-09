Teleperformance : vers de nouveaux sommets ?

(Boursier.com) — Teleperformance , campe au sommet à 378 euros en cette fin de semaine, alors que le broker Oddo BHF a porté son objectif de cours de 417 à 443 euros avec un avis à 'surperformer' sur le dossier. Berenberg avait déjà initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de cours de 425 euros le mois dernier. Le courtier estime que Teleperformance est au début d'un "supercycle" de croissance organique, alors que la société se concentre sur sa stratégie numérique. La firme a des avantages d'échelle sur le marché de l'expérience client qui devraient lui permettre de continuer à gagner des parts de marché. Grâce à ses investissements numériques, elle est bien positionnée pour la croissance des 'chatbots' et de l'intelligence artificielle dans le secteur, soulignait le broker.

Rappelons que le groupe a relevé cet été ses objectifs pour l'exercice en cours en tablant désormais sur une croissance du CA de l'ordre de 18% à données comparables, et sur un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 14,5%. Le groupe visait initialement une croissance d'au moins 12% de son chiffre d'affaires avec un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 14%.

Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 3,4 Milliards d'euros, en progression de 29% à données publiées par rapport à la même période de l'an passé. Le résultat net part du groupe grimpe à 255 Millions d'euros. L'Ebitda courant ressort à 678 millions d'euros, en forte hausse de 50,6%, tandis que l'Ebita courant se monte à 479 Millions d'euros, soit une marge d'Ebita de 14%, contre 9,5% un an plus tôt.

Le cash-flow net disponible a progressé de 73,4%, à 333 ME. L'endettement net représentait 2,6 Milliards d'euros au 30 juin.