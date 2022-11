Teleperformance va rencontrer des représentants du gouvernement colombien

(Boursier.com) — Teleperformance , dont le cours de bourse avait été particulièrement chahuté la semaine dernière après l'annonce par le vice-ministre du travail colombien de sa décision d'ouvrir une enquête sur l'environnement du travail dans sa filiale colombienne, a indiqué qu'une réunion entre Teleperformance Colombia et le ministère du Travail colombien se tiendrait ce mercredi 16 novembre. Cette réunion, mise en place à l'initiative de Teleperformance, a pour objectif "d'amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu en Colombie, au sujet de ses opérations en Colombie". Le groupe y est un employeur majeur avec plus de 41 000 collaborateurs.

"Alors qu'aucune notification officielle n'a été reçue, Teleperformance Colombia est entré en contact avec le gouvernement et les syndicats afin d'établir un dialogue équitable et ouvert. En tant qu'entreprise responsable et respectueuse de la loi, Teleperformance Colombia apportera également son soutien total aux autorités dans le cadre de tout contrôle qu'elles souhaiteraient mener", ajoute le groupe.

Teleperformance rappelle que depuis sa création, le groupe "s'est attaché à être un groupe responsable et transparent". Présent dans 88 pays et employant environ 420 000 employés dans le monde, Teleperformance "s'engage de façon constructive auprès des gouvernements locaux et respecte pleinement toutes les lois, règles et réglementations en vigueur dans les pays où il opère. Teleperformance estime ses collaborateurs et s'engage à leur offrir des salaires compétitifs. Leur sécurité et leur bien-être sont des priorités absolues pour le groupe. Le groupe continuera de veiller à leur offrir un environnement de travail sûr et sécurisé. Plus de 97% des collaborateurs de Teleperformance dans le monde travaillent actuellement dans un pays ayant obtenu une certification indépendante Great Place to Work, dont l'ensemble des employés en Colombie", insiste encore le groupe.