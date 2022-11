Teleperformance : une décision qui rassure

(Boursier.com) — Teleperformance remonte de près de 4% à 225 euros au lendemain de sa décision de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de " l'affaire colombienne ". "Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a annoncé le management.

D'un point de vue financier, Oddo BHF explique que l'arrêt de ces activités est relativement compliqué à mesurer mais devrait rester assez marginal. Les contenus "hautement offensants" concerneraient au maximum 5% des modérateurs de contenu... En revanche, d'un point de vue stratégique, l'analyste accueille cette annonce positivement puisque ce secteur était à l'origine de controverses et que cette décision réduit probablement le profil de risque de Téléperformance.

A 'surperformer' sur la valeur, le broker rappelle que le groupe dispose de nombreux atouts (croissance organique, marge, situation bilancielle autorisant de nouvelles acquisitions). Si les enjeux ESG perturbent certains investisseurs, les progrès de la firme dans sa communication lundi dernier (multiples conférence call, communiqués de presse, FAQ sur le site internet du groupe, granularité des informations ESG) ainsi que les propos du management sur les différentes controverses et l'annonce de l'arrêt des activités de modération de contenus "hautement offensants" devraient rassurer les investisseurs...

Citi ('achat') convient que la décision devrait contribuer à restaurer la perception qu'ont les investisseurs des qualités ESG de Teleperformance. La banque estime que la contribution de la modération de contenu à la croissance organique du groupe pourrait être réduite à environ 1,5% contre 2% actuellement, donc l'impact est "relativement minime".

JP Morgan ('surpondérer') évoque une décision surprenante compte tenu des commentaires antérieurs de Teleperformance, mais elle devrait constituer un catalyseur positif pour le titre. Certains des problèmes soulevés concernant la syndicalisation en Colombie et d'autres sujets liés au bien-être des employés peuvent rester au centre des préoccupations de certains investisseurs, mais la valorisation de l'action soutient un re-rating du titre.