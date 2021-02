Teleperformance : une année record malgré la crise

(Boursier.com) — Teleperformance fait état ce jeudi d'une très bonne résilience des résultats financiers en 2020. Le chiffre d'affaires s'affiche à 5,732 milliards d'euros, en hausse de 11,6% à données comparables et de 7% à données publiées, avec une accélération à +23,3% à données comparables au 4ème trimestre 2020. L'EBITA courant ressort à 735 millions d'euros, soit un taux de marge sur CA de 12,8%, avec une marge de 15,7% sur le second semestre 2020 identique à celle 'pré-Covid' du 2nd semestre 2019. Le résultat net part du groupe se monte à 324 millions d'euros. Le cash-flow net disponible ressort à 487 millions d'euros, en vive hausse de 52% par rapport à 2019. Le dividende par action proposé est de 2,40 euros, stable en comparaison de 2019.

Le groupe évoque également une forte dynamique commerciale soutenue par une "forte digitalisation de l'environnement" : 26% de l'activité est réalisée auprès de clients acteurs majeurs de l'économie numérique, contre 21% en 2019.

Fort d'un développement commercial dynamique en 2020 et de l'accélération continue de sa transformation, Teleperformance aborde l'année 2021 avec confiance et vise une croissance organique d'au moins 9%, un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires supérieur à 14% et l'intégration de la société Health Advocate dans le groupe au cours du 2ème trimestre.

L'activité du 1er semestre 2021 bénéficiera en particulier de la très bonne dynamique commerciale enregistrée tout au long de l'année 2020 et d'un effet de base favorable lié au début de la crise sanitaire mondiale en mars 2020.

Teleperformance maintient également ses objectifs financiers 2022, reflet de sa confiance dans l'avenir pour répondre efficacement à l'évolution permanente des besoins de ses clients. Le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros, incluant des acquisitions dans les services à forte valeur ajoutée, pour un taux de marge d'EBITA sur CA voisin de 14,5%.