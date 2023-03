Teleperformance : un virage à 180 degrés guère au goût des opérateurs

(Boursier.com) — Marche arrière toute pour Teleperformance. Quatre mois après avoir annoncé son retrait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust & Safety), le leader mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a finalement indiqué hier le maintien de son offre complète de services de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant. " Cette décision résulte de la revue exhaustive de l'activité de modération de contenu du groupe avec ses différentes parties prenantes, et notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. Des audits internes détaillés ont également été menées, ainsi que des enquêtes et audits externes réalisés par des tiers indépendants, Korn Ferry et Bureau Veritas".

"Alors que le segment le plus offensant représente une part très faible des activités de modération de contenu, Teleperformance est désormais convaincu, à la suite de cette revue, qu'offrir une solution complète de modération de contenu, sans exclure aucun segment de cette activité, est "dans le meilleur intérêt des milliards d'internautes dans le monde". Le groupe poursuivra donc ses efforts, en collaboration avec ses clients, le milieu universitaire, les représentants du personnel et d'autres experts du secteur, pour rendre cette activité encore plus sûre", a précisé le groupe.

Un virage à 180 degrés guère au goût du marché : le titre trébuche de 5% à 209,5 euros ce jeudi à Paris. UBS affirme que ce revirement de Teleperformance pour réintégrer un domaine sensible pourrait frustrer les investisseurs. La banque suisse affirme que les entreprises du secteur de la modération de contenu doivent encore faire plus pour expliquer la nature de leurs activités et les protections offertes aux employés. Stifel note lui que la décision pourrait être prise négativement par certains investisseurs, car l'engagement initial de l'entreprise de quitter l'activité était considéré comme une étape pour améliorer son profil de risque. Bien que la reprise de la modération des contenus flagrants profite aux fondamentaux, elle "envoie un message déroutant dans l'ensemble".