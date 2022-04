Teleperformance : un analyste voit plus haut

(Boursier.com) — Teleperformance recule de 0,8% à 331 euros ce mercredi, malgré la Deutsche Bank qui a revalorisé le groupe de 404 à 425 euros en restant à l'achat. Le spécialiste des centres d'appels a annoncé avoir atteint avec un an d'avance l'objectif de chiffre d'affaires du plan 2017-2022 et prévoit pour cette année la poursuite d'une croissance organique solide et supérieure au marché, ainsi qu'une amélioration continue du taux de marge opérationnelle.

Le groupe a réalisé en 2021 un EBITA courant de 1,071 milliard d'euros, en croissance de 45,7%, pour un chiffre d'affaires de 7,115 MdsE, en progression de 25,7% à données comparables (à devises et périmètre constants). Le résultat net part du groupe est ressorti à 557 ME, en forte hausse de 71,9%.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration a proposé de porter le dividende versé au titre de l'exercice 2021 à 3,30 euros par action contre 2,40 euros versé pour 2020.