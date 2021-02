Teleperformance : un analyste est fan

Teleperformance : un analyste est fan









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance évolue proche de ses plus hauts historiques en Bourse, autour de 286 euros ce lundi. Stifel apprécie fortement le titre du leader mondial de la gestion multicanal de l'expérience client externalisée qui est son premier choix au sein de son univers de couverture pour 2021. L'analyste considère le groupe comme un gagnant potentiel dans le monde post-COVID-19. Il apprécie l'accélération de la croissance liée à la numérisation, à l'externalisation, à la diversification du portefeuille et aux fusions et acquisitions. Après avoir relevé ses estimations de croissance organique d'environ 200 points de base pour 2021 et 2022, et augmenté son estimation de BPA de respectivement 7% et 9%, le broker réitère son avis 'achat' avec un objectif porté de 304 à 385 euros. Stifel pense que le titre est un actif à absolument détenir au cours des prochaines années et juge que c'est le bon moment pour entrer l'action en portefeuille.