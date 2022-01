Teleperformance : toujours plus haut

(Boursier.com) — Dans un marché encore bien orienté ce mardi, Teleperformance gagne 1,3% à 401,2 euros, sur un nouveau sommet boursier. La valeur est bien partie pour terminer dans le vert pour la sixième fois au cours des sept dernières séances. L'action reste soutenue par l'annonce de l'acquisition du groupe américain Senture pour 400 millions de dollars (valeur d'entreprise), une opération "intégralement financée par dette bancaire".

Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers (Business Process Outsourcing ou BPO) auprès des administrations aux Etats-Unis, permet à Teleperformance de renforcer son offre dans les services aux citoyens, un secteur où le groupe est déjà présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

La firme américaine, fondée en 2003 et basée à London dans le Kentucky, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 192 millions de dollars US et une marge d'EBITA ajusté de 16% (supérieure à celle de Teleperformance), selon les estimations pour 2021.

Si cette opération reste relativement limitée à l'échelle du groupe, elle semble constituer une bonne opportunité pour se renforcer sur un marché à fort potentiel à un prix raisonnable, affirme Oddo BHF. L'opération est relutive d'environ +5% sur le BPA avec un impact limité sur le ratio d'endettement. L'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 448 euros. La SocGen ('conserver') a de son côté revalorisé le dossier de 408 à 427 euros. La valeur est globalement plébiscitée par les analystes puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 18 sont à l''achat', 2 à 'conserver' et aucun à 'vendre'.