Teleperformance : toujours bien en ligne

(Boursier.com) — Teleperformance monte de 0,3% à 241,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a affiché une croissance à deux chiffres de l'activité, soit +20,6% à données publiées et +10,6% en croissance organique. La direction souligne un gain de 70 points de base de la marge d'EBITA courant qui atteint 14,3% et une progression de +28,3% du résultat net qui s'établit à 400 ME.

La société va proposer un dividende par action de 2,40 Euros en hausse de + 26,3%.

Objectifs validés

Les objectifs 2020 sont une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à +7% et amélioration de la marge d'EBITA courant d'au moins +10 points de base.

Les objectifs financiers 2022 ont été confirmés avec un chiffre d'affaires d'environ 7 Milliards d'Euros, incluant des acquisitions ciblées dans les services à forte valeur ajoutée.

La croissance moyenne à données comparables devrait être supérieure ou égale à +7% par an sur la période 2020-2022 avec une progression moyenne du taux de marge d'EBITA d'au moins +10 points de base par an sur la période...

"La confirmation des objectifs nous amène à conserver notre scénario" souligne Portzamparc qui rappelle que 2020 pourrait marquer le retour au M&A... "Nous relevons notre objectif de cours à 250 euros avec l'actualisation de nos paramètres de marché, avec une recommandation à 'Renforcer' maintenue" conclut l'analyste.