Teleperformance : succès de sa transaction de refinancement partiel

(Boursier.com) — Teleperformance , leader de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce le succès de son offre de rachat sur les souches de 600.000.000 euros portant intérêt au taux de 1,500% venant à échéance le 3 avril 2024 (ISIN : FR0013248465, Obligations 2024) et de 750.000.000 euros portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 2 juillet 2025 (ISIN : FR0013346822, Obligations 2025). La Société a accepté le rachat d'Obligations Existantes pour un montant final de 462.500.000 euros à un prix de rachat de 100% pour les Obligations 2024 et pour un montant final de 134.500.000 euros à un prix de rachat de 99,25% pour les Obligations 2025. A la suite de cette transaction, le montant en principal des Obligations Existantes en circulation sera de 137.500.000 euros pour les Obligations 2024 et 615.500.000 euros pour les Obligations 2025.

Cette transaction parachève l'opération de Liability Management initiée avec le placement réussi, le 20 juin dernier, d'une émission obligataire Sustainability-Linked Bonds inaugurale pour un montant de 500.000.000 euros (maturité de 7 ans, coupon annuel de 3,75%).