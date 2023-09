Teleperformance : sous la pression des analystes

(Boursier.com) — Teleperformance évolue dans les dernières positons du CAC40 avec une action qui cède 1,3% à 116,2 euros en matinée à Paris. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note d'UBS qui a dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant son objectif de 380 à 130 euros.

Berenberg explique de son côté que Teleperformance a organisé une journée portes ouvertes sur l'intelligence artificielle (IA) aux Pays-Bas le 21 septembre, donnant aux participants un aperçu du fonctionnement pratique de l'IA sur le marché de l'expérience client (CX) et de la trajectoire probable pour l'avenir. La journée a donné au broker l'assurance que l'entreprise est à l'épreuve du temps, mais l'a obligé à repenser ses estimations de croissance et de marge. Selon le courtier, la croissance de Teleperformance sera affectée par l'automatisation croissante du marché CX, ce qui se traduira par un pouvoir de tarification plus faible, mais les requêtes plus complexes auront un prix plus élevé et donc une marge plus élevée. Indépendamment de cette dynamique, la société est, selon le spécialiste, nettement sous-évaluée. A l''achat' sur le titre, Berenberg réduit sa cible de 225 à 211 euros.