Teleperformance signe un accord syndical en Colombie

(Boursier.com) — En Colombie, Teleperformance a finalisé un accord avec les syndicats Utraclaro et UNI Global Union réaffirmant leurs engagements communs en faveur des droits des travailleurs dans le pays. L'accord renforce l'engagement de Teleperformance à être un acteur citoyen (Force of Good) en créant des emplois en Colombie tout en favorisant le dialogue social avec ses employés.

Teleperformance "remercie le ministère colombien du travail pour son étroite collaboration afin de parvenir à cet accord mutuellement bénéfique".

"C'est un accord historique. Un accord sur les garanties de la liberté d'association avec l'un des plus grands employeurs du secteur privé du pays. C'est la démonstration que le dialogu esocial fonctionne et qu'il existe de grandes entreprises solides qui créent beaucoup d'emplois et qui peuvent aussi avoir des relations de travail démocratiques. Cet accord concerne 42 000 employés", commente. Edwin Palma Egea, Vice-ministre colombien du travail.