Teleperformance : sept millions de masques pour les employés

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance a atteint son objectif de déploiement de solutions de télétravail à domicile : un taux de pénétration en avril de 66% des effectifs, avec plus de 155.000 agents opérationnels sur son coeur de métier. Ils n'étaient qu'environ 5.000 fin 2019. Les efforts pour continuer à augmenter ce nombre se poursuivent avec un objectif de 70% des effectifs opérationnels en télétravail en mai. Les pays enregistrant les meilleurs taux de déploiement du télétravail (au-delà de 90% des effectifs opérationnels) sur les cinq continents comprennent les États-Unis, le Canada, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Albanie, la République dominicaine, le Salvador et le Japon.

Le télétravail a été l'une des principales réponses de Teleperformance pour surmonter la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. Cette crise a significativement perturbé l'activité économique partout dans le monde et a conduit les gouvernements à mettre en place un cadre sanitaire strict incluant le respect de normes d'hygiène et de distanciation sociale et le confinement pour protéger les populations. Dans ce contexte, les entreprises ont été obligées de reconsidérer très rapidement la façon dont le travail est organisé. Le déploiement du télétravail au sein du groupe a ainsi commencé quelques semaines après la promulgation des premières mesures de confinement, en Chine notamment, conformément aux normes et certifications de sécurité.

Le télétravail a permis de répondre aux priorités que le groupe s'est fixées pour surmonter la crise, à savoir protéger les employés et notamment ceux qui travaillent sur site - le développement du télétravail permettant une forte réduction des effectifs sur les sites opérationnels, garantissant ainsi le strict respect des règles de distanciation sociale -, et protéger les emplois - car les solutions de télétravail permettent d'accompagner les clients dans la poursuite de leur activité. À ce jour, le télétravail a été mis en place auprès de 90% des clients du groupe.

En parallèle, le dispositif sanitaire de Teleperformance pour protéger les employés sur site comprend la désinfection régulière et complète des sites et des postes de travail, ainsi que la mise à disposition, en grande quantité, de nettoyants hydroalcooliques et de masques de protection sur site. Le groupe a commandé près de sept millions de masques pour les employés sur site du monde entier, dont près de la moitié ont été livrés.