Teleperformance se retire du segment le plus 'offensant' de son activité de modération de contenu

(Boursier.com) — Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de services.

Teleperformance reste convaincu que l'activité de modération de contenu (Trust & Safety) est un service essentiel de première intervention visant à protéger l'ensemble de la société dans le monde digital et qu'elle est l'une des rares entreprises au monde à pouvoir fournir ce service de manière professionnelle à l'échelle mondiale, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de bien-être des employés. Teleperformance est également fier de ses employés engagés dans ce service essentiel. Cependant, en tant qu'entreprise cotée en bourse qui a toujours tenu compte de l'opinion de ses actionnaires, Teleperformance a décidé que se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu était la décision la plus adéquate.

Teleperformance s'associera avec ses clients pour trouver des alternatives appropriées à ses activités actuelles dans cette ligne de services, tout en renforçant l'attention portée à la sécurité et au bien-être des collaborateurs. Le groupe ne signera plus de nouveau contrat de ce type.