Teleperformance se distingue

(Boursier.com) — Teleperformance a été distingué parmi les principales entreprises mondiales dans le domaine de la gestion de l'expérience client sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), par le cabinet Everest selon la matrice Peak 2022.

Au terme de l'évaluation des 25 acteurs principaux de la gestion de l'expérience client en Europe réalisée par Everest, Teleperformance a obtenu la première place du classement selon les critères suivants : positionnement sur le marché, étendue et diversité du portefeuille de solutions, valeur ajoutée apportée au client, vision et stratégie ainsi que technologie et innovation.

La matrice Peak évalue chacun des acteurs du marché de la gestion de l'expérience client sur la base des critères suivants : vision et stratégie, attention accordée aux services et aux savoir-faire, solutions digitales et innovation, investissements et avis des consommateurs. Pour réaliser son enquête indépendante en 2022, Everest a interrogé les principaux acteurs du marché ainsi que leurs clients, et analysé l'ensemble du marché.