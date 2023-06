Teleperformance s'engage à recruter des réfugiés

(Boursier.com) — Teleperformance s'engage à recruter 500 réfugiés, dont des femmes d'origine ukrainienne, au cours des trois prochaines années en Europe, notamment en France, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative du groupe visant à favoriser l'embauche et l'intégration de réfugiés à travers le monde.

Fin 2022, Teleperformance employait plus de 2.300 réfugiés dans le monde, dont plus de 1.900 vénézuéliens en Colombie. Ce soutien aux réfugiés vénézuéliens avait obtenu en 2021 la distinction Outstanding Leadership in Hiring Refugee par Tent.

Le groupe emploie également en Europe plusieurs centaines de réfugiés provenant notamment d'Ukraine, de Syrie, d'Iran, du Pakistan et du Congo.

Teleperformance rejoint ainsi des dizaines d'entreprises qui se sont récemment engagées pour accélérer l'intégration économique deréfugiés en Europe. La démarche du groupe s'est faite en partenariat avec Tent Partnership for Refugees (Tent), un réseau mondial d'entreprises qui oeuvre pour l'intégration des réfugiés.

Rappelons que depuis longtemps, Teleperformance propose des emplois à des personnes traditionnellement exclues du marché du travail formel à travers le monde, y compris à des réfugiés et des minorités marginalisées, des jeunes sans diplômes, ainsi que des personnes en situation de handicap, de chômage longue durée et vivant dans la pauvreté. Fin 2022, environ 20% de ses employés étaient des 'Impact Workers' issus de minorités et de communautés défavorisées.