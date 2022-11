Teleperformance : remonte encore, discussions à l'appui avec les syndicats

(Boursier.com) — Teleperformance monte de 2,5% à 215 euros ce jeudi, alors que le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client a annoncé aujourd'hui avoir entamé des discussions avec UNI Global Union, une fédération syndicale mondiale représentant les travailleurs des services dans 150 pays.

Les deux parties travaillent actuellement avec diligence dans le but de parvenir rapidement à un accord mutuel mondial sur les droits des travailleurs... L'accord ciblé façonnerait un cadre global décrivant la relation entre Teleperformance et UNI Global Union.

Rappelons que suite aux récents remous occasionnés en Colombie, le groupe a décidé de se retirer du segment "le plus offensant" de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de "l'affaire colombienne". "Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a annoncé le management.

D'un point de vue financier, Oddo BHF expliquait que l'arrêt de ces activités est relativement compliqué à mesurer mais devrait rester assez marginal... Les contenus "hautement offensants" concerneraient au maximum 5% des modérateurs de contenu. En revanche, d'un point de vue stratégique, l'analyste a accueilli cette annonce positivement puisque ce secteur était à l'origine de multiples controverses.