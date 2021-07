Teleperformance relève ses prévisions

(Boursier.com) — Teleperformance voit plus haut ! Le groupe a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours en tablant désormais sur une croissance du CA de l'ordre de 18% à données comparables, et sur un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 14,5%. Le groupe visait initialement une croissance d'au moins 12% de son chiffre d'affaires avec un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 14%.

Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 3,4 Milliards d'euros, en progression de 29% à données publiées par rapport à la même période de l'an passé. Le résultat net part du groupe grimpe à 255 Millions d'euros. L'Ebitda courant ressort à 678 millions d'euros, en forte hausse de 50,6%, tandis que l'Ebita courant se monte à 479 Millions d'euros, soit une marge d'Ebita de 14%, contre 9,5% un an plus tôt.

Le cash-flow net disponible progresse de 73,4%, à 333 ME. L'endettement net représentait 2,6 Milliards d'euros au 30 juin.