(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Teleperformance au 3e trimestre 2022 s'est élevé à 2,056 milliards d'euros, en progression de + 17,2%, incluant un effet de change favorable lié principalement à l'appréciation du dollar US par rapport à l'euro et un effet périmètre lié à la consolidation de Senture dans les comptes du groupe.

La croissance est de +7% à données comparables par rapport à la même période de l'année dernière. Cette performance est satisfaisante au regard de l'absence de contribution matérielle des "contrats Covid" au 3e trimestre. Retraitée de cet impact non récurrent, la croissance organique s'établit à +13,8%, confirmant la tendance d'accélération constatée au 2ème trimestre 2022, et ce dans les deux activités du groupe.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 s'est élevé à 6,002 MdsE, soit une progression de +6% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de +15,7% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. L'effet de change est favorable (+286 ME), dû principalement à l'appréciation du dollar US par rapport à l'euro. L'effet périmètre positif (+ 203 millions d'euros) est lié à la consolidation dans les comptes du groupe de Health Advocate depuis le 1er juillet 2021 et de Senture depuis le 1er janvier 2022.

La croissance organique enregistrée au cours des 9 premiers mois 2022 a été particulièrement soutenue au regard de l'impact de la baisse de contribution des contrats d'assistance Covid en 2022 par rapport à 2021 (-394 ME sur 9 mois). Retraitée de cet impact non récurrent et attendu, la croissance organique s'établit à +13,2%.

Perspectives

Sauf imprévu, les activités de Teleperformance devraient progresser activement au 4e trimestre, soutenues par la montée en puissance de contrats signés en 2022. Fort de la croissance de ses activités bien orientée sur les 9 premiers mois, Teleperformance relève ses objectifs annuels 2022 et vise désormais :

- une croissance organique du chiffre d'affaires hors impact des contrats d'assistance Covid supérieure à +12%, contre un objectif initial de croissance supérieure à +10%, qui devrait aussi permettre de dépasser l'objectif initial de croissance organique de +5%

- une marge d'Ebitda courant sur chiffre d'affaires supérieure à 21%

- une marge d'Ebita courant sur chiffre d'affaires d'environ 15,5%, en hausse de +40 points de base vs. 2021, et en hausse de +10 points de base vs l'objectif initial 2022 de hausse de +30 points de base.