Téléperformance : relève ses objectifs annuels 2021

(Boursier.com) — Au 30 septembre soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Teleperformance s'est élevé à 5,186 milliards d'euros, soit une progression de +31% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de +26,8% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. L'effet de change est défavorable (-153 millions d'euros), essentiellement dû à la dépréciation du dollar US, des principales devises d'Amérique latine, de la roupie indienne et du peso philippin par rapport à l'euro. L'effet périmètre positif (+31 ME) est lié à la consolidation de Health Advocate dans les comptes du groupe depuis le 1er juillet 2021.

La progression soutenue des activités, qui s'inscrit bien au-delà d'un simple retour à la dynamique de croissance d'avant crise, a reposé notamment sur la poursuite de la bonne dynamique commerciale des activités core services & D.I.B.S.. Fort d'un modèle économique hybride performant, alliant télétravail et solutions sur site, le groupe a bénéficié de l'accélération de la digitalisation du marché. Il a également renforcé son positionnement dans le secteur public avec notamment le déploiement des services d'assistance sur la Covid-19 auprès des gouvernements.

Le chiffre d'affaires du 3è trimestre 2021 s'est élevé à 1,755 MdE, en croissance de +20,8% à données comparables par rapport à la même période de l'année dernière. A données publiées, le chiffre d'affaires progresse de +22,8%, la différence de croissance s'expliquant essentiellement par un effet périmètre lié à la consolidation de Health Advocate dans les comptes du groupe depuis le 1er juillet 2021.

Le trimestre est marqué comme attendu par la moindre contribution des contrats "d'assistance Covid" par rapport aux trimestres précédents. Par ailleurs, la base de comparaison sur le trimestre est élevée. Elle le sera encore davantage au 4e trimestre, en raison du redressement rapide des activités au 2nd semestre de l'année dernière.

Perspectives

Fort de la très bonne performance enregistrée au cours des 9 premiers mois, Teleperformance relève ses objectifs annuels 2021.

Le groupe vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure ou égale à +20% à données comparables, contre un objectif précédent de croissance d'environ +18% à données comparables. En outre, le taux de marge d'Ebitda courant sur chiffre d'affaires devrait être d'environ 15% (contre un objectif précédent de marge supérieur à 14,5%).

L'activité du 4è trimestre 2021 continuera de bénéficier de la très bonne dynamique commerciale et de l'accélération continue de la transformation digitale du groupe. La croissance trimestrielle tiendra compte néanmoins d'une base de comparaison élevée et d'une contribution attendue des services d'assistance auprès des gouvernements qui pourrait être moindre.